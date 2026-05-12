Участниками акции «Наследники Победы» в Подмосковье стали более 140 тыс. молодых людей

В Подмосковье прошло масштабное празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, центральным событием стала Всероссийская акция «Наследники Победы». Ее запустило Федеральное агентство по делам молодежи, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«День Победы — это главный праздник нашей страны, и каждый раз Московская область подходит к нему с особым трепетом и ответственностью. В этом году в регионе прошло более 900 мероприятий, объединивших порядка 140 тыс. молодых людей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам. волонтеры вместе с молодежью поздравили ветеранов, помогали ухаживать за мемориалами и памятниками героям Великой Отечественной войны, раздали тысячи георгиевских лент. Так, например, в Королеве удалось раздать 7 тыс. лент, в Егорьевске — более 5 тыс., а в Сергиевом Посаде и Щелкове — по 3 тыс.

Кроме того, в регионе прошла акция «Лучи Победы», в рамках которой в городах зажглись огненные картины из тысяч свечей, а исторические памятники были подсвечены прожекторами. Одним из самых масштабных событий стало зажжение огненной картины из 500 свечей у мемориала в Балашихе.

Для молодежи также провели танцевальные флешмобы «Память хранит имена», Всероссийские уроки «День Победы» и «Георгиевская лента — символ воинской славы», акция «Окна Победы», организованная Движением Первых, фотовыставки «Медицинские подвиги в зоне боевых действий», организованные совместно с «Волонтерами-медиками». Особую роль сыграл формат «Встреча Победителей с наследниками Победы» и «От наследников Победы». Мероприятия провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

