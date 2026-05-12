Россиянам объяснили, как могут ограничить доступ подростков к соцсетям

В России одним из возможных вариантов ограничения доступа подростков к социальным сетям может стать система цифровой идентификации пользователей. Об этом « Газете.Ru » сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, технически подобный механизм может быть реализован через привязку возраста пользователя к данным SIM-карты и устройства.

Эксперт пояснил, что SIM-карта в России оформляется по паспорту, а с 14 лет она может регистрироваться уже на самого подростка, что позволяет оператору определять возраст владельца номера. Для детей младше этого возраста, по его мнению, информация о том, что номер используется несовершеннолетним, может фиксироваться отдельно, что в перспективе позволит применять возрастные ограничения к контенту.

Кусков также допустил, что в будущем система контроля может расшириться и учитывать не только SIM-карту, но и идентификатор устройства (IMEI). При сопоставлении этих данных теоретически возможно ограничивать доступ к контенту независимо от способа подключения — через мобильный интернет или Wi-Fi.

При этом эксперт отметил, что подобная модель остается дискуссионной с точки зрения точности реализации, правового регулирования и технической осуществимости.

Он напомнил, что ранее подростки могли указывать недостоверный возраст при регистрации в социальных сетях, однако сейчас они с раннего возраста активно пользуются популярными платформами, включая Telegram и другие сервисы.

В качестве международного примера Кусков привел Турцию, где недавно были введены ограничения на использование социальных сетей для пользователей младше 15 лет с обязательной проверкой возраста и контролем со стороны платформ. Подобные меры также обсуждаются или действуют в ряде других стран.

