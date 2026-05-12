В Подольске возвели новый паркинг на 300 машино-мест

На территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск построили новый многоуровневый паркинг на 300 машино-мест, ООО СЗ КВАРТАЛ-ИНВЕСТСТРОЙ выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании пять этажей, его площадь превышает 10,6 тыс. кв. м. Въезд оснастили шлагбаумом с системой доступа по картам, для безопасности на территории организована круглосуточная охрана и ведется видеонаблюдение.

На территории комплекса предусмотрены 20 корпусов высотой от трех до восьми этажей, а также необходимая инфраструктура. В том числе, школа на 500 мест, два детских сада в общей сложности на 320 мест, два наземных паркинга суммарно на 900 машино-мест, прогулочные дорожки и места для отдыха, амбулатория для жителей и торгово-офисный центр.

