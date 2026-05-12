Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 12 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения в дороге и не отвлекаться на телефон.
