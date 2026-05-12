Хирург назвал главные ошибки при попытке вытащить занозу

Даже небольшая заноза может привести к серьезным осложнениям, если попытаться удалить ее неправильно или проигнорировать воспаление. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Дмитрий Блинов. По словам специалиста, особенно опасны ситуации, когда частицы дерева, металла или стекла остаются глубоко под кожей или ногтем, провоцируя инфекцию и нагноение.

Врач отметил, что при поверхностном расположении занозы ее можно аккуратно удалить самостоятельно, однако любые резкие движения способны сломать инородное тело или протолкнуть его глубже в ткани.

Блинов подчеркнул, что наиболее частой причиной осложнений становятся попытки извлечь занозу неподходящими и необработанными предметами — иголками, булавками или пинцетами. Такие действия увеличивают риск инфицирования и дополнительно травмируют кожу.

По словам хирурга, пациенты нередко обращаются за медицинской помощью уже после неудачного самолечения, когда развивается воспалительный процесс или формируется абсцесс. В подобных случаях может потребоваться полноценная хирургическая обработка раны, назначение антибиотиков и дальнейшее наблюдение у врача.

После профессионального удаления занозы специалисты обязательно проводят антисептическую обработку и оценивают вероятность инфекционных осложнений. Отдельное внимание уделяется профилактике столбняка, включая проверку вакцинации пациента.

Врач подчеркнул, что при глубоком расположении занозы, сильной боли, покраснении или отеке лучше сразу обратиться за медицинской помощью, не пытаясь решить проблему самостоятельно.

