Вода не сломит дух: в Новокузнецком округе сохраняется сложная паводковая ситуация

В Новокузнецком муниципальном округе сохраняется непростая обстановка, связанная с весенним половодьем. Как информируют в соцсетях местные жители, река Томь продолжает выходить из своих берегов, в результате чего происходит подтопление прилегающих территорий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Очевидцы опубликовали в интернете свежие кадры, снятые на территории садоводческого некоммерческого товарищества. Видеозаписи и фотографии, по словам авторов, наглядно демонстрируют масштаб разгула стихии. Вода, как видно на кадрах, залила проезжие части и хозяйственные постройки.

Автор видео рассказал, что по его мнению, вода достигает его пояса — ориентировочно около метра. На кадрах видно, что вода затопила дорогу, огород. Она достигла фасада жилого дома.

