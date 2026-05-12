В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 12 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах – I класс, в Клинском лесничестве – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 13 и 14 мая, III класс спрогнозировали в Дмитровском и Клинском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +15-25 градусов, ночью – +8-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, практически без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

