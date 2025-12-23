Аскольд Запашный поделился жутким воспоминанием о гастролях под Новый год

Даже для звезд сцены новогодние гастроли порой оборачиваются суровым испытанием. В преддверии праздников артисты едут радовать публику в разных городах, но условия их быта далеки от гламурных образов с афиш. Цирковой дрессировщик Аскольд Запашный поделился одним из самых жутких воспоминаний, связанных с выступлением в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, программа едва не сорвалась из-за невыносимых условий проживания. Труппу поселили в гостиничные номера, которые попросту не отапливались, хотя на улице стоял мороз. Чтобы не замерзнуть, артистам пришлось провести всю ночь в пуховиках. Запашный откровенно называет ту поездку одной из самых чудовищных в своей карьере, воспоминанием, от которого хочется избавиться.

Артист добавил, что, несмотря на леденящий холод и дискомфорт, шоу все же состоялось. Единственным лучом света в той ситуации, как признается артист, был сам дух Нового года и общее желание команды быстрее отработать и вернуться в Москву. Эта внутренняя собранность и профессиональная воля помогли провести программу.

