Ученые НГУ научились превращать пластик в топливо без платины: дешево и пригодно для Сибири

Ученые Новосибирского государственного университета создали технологию, позволяющую превращать смешанные пластиковые отходы — полиэтилен и полипропилен — в качественное топливо. Разработка не требует дорогостоящей платины и дает горючее, пригодное для использования даже в сильные морозы. Об этом пишет «Lenta.ru».

Сначала пластик подвергают пиролизу, в результате чего получают так называемое пиролизное масло. Однако в сыром виде оно содержит слишком много олефинов и линейных парафинов, что делает его непригодным для использования. Для дальнейшей очистки и улучшения свойств специалисты применили катализаторы на основе цеолита, оксида алюминия и никеля.

Главное преимущество метода — отказ от благородных металлов, в частности платины, что значительно снижает себестоимость переработки. Процесс позволяет не только гидрировать непредельные соединения, но и преобразовывать линейные парафины в разветвленные. Это, в свою очередь, понижает температуру застывания топлива, делая его пригодным для эксплуатации в суровых климатических условиях, например в Сибири.

