Где в Подмосковье выгодно покупать землю в 2026 году

В каких районах Подмосковья покупка земельных участков может оказаться наиболее перспективной на фоне меняющегося рынка загородной недвижимости выяснила « Ъ-Недвижимость ». Несмотря на высокие ипотечные ставки и снижение активности в сегменте новостроек, рынок земли в Московской области демонстрирует большую устойчивость. При этом динамика цен по округам оказалась крайне неоднородной: в одних районах стоимость сотки резко выросла, в других — заметно снизилась. Эксперты связывают это с развитием транспортной инфраструктуры, дефицитом качественных предложений и растущим интересом россиян к загородному формату жизни.

По данным ЦИАН, в первом квартале 2026 года в Подмосковье ежемесячно продавалось около 4,1 тыс. земельных участков — на 22% меньше, чем годом ранее. Однако спад оказался менее заметным, чем на рынке новостроек Московского региона, где продажи сократились примерно на 30%.

Наиболее стремительный рост цен зафиксирован в Бронницах. После запуска трассы М-12 интерес покупателей к этой локации существенно увеличился, а средняя стоимость земли выросла сразу на 49% — до 384 тыс. рублей за сотку. Также заметно подорожали участки в Клинском, Павлово-Посадском и Ступинском округах. Эксперты объясняют это улучшением транспортной доступности, развитием МЦД и близостью к ЦКАД.

В Одинцовском округе рост цен связан с высоким престижем направления, ограниченным объемом ликвидных предложений и активным развитием коттеджных поселков премиального сегмента.

Одновременно в ряде районов Подмосковья земля подешевела. Самое заметное снижение аналитики зафиксировали в Подольске — минус 22% за год. Также стоимость участков сократилась в Королеве, Чехове, Ленинском и Дмитровском округах. Эксперты связывают это со снижением интереса к менее ликвидным объектам и ограниченным выходом новых проектов.

Аналитики отмечают, что стоимость земли в Подмосковье зависит не только от удаленности от Москвы. На цену влияют транспортная доступность, наличие коммуникаций, статус земли, перспективы развития территории и даже возможные ограничения на использование участка.

По прогнозам участников рынка, в ближайшие годы ликвидные участки в Московской области продолжат дорожать. Наиболее востребованными останутся территории с развитой инфраструктурой, удобной логистикой и готовыми коммуникациями.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье в Подмосковье стало популярнее.