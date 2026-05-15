Ценой собственной жизни: монахиня утонула в Италии, спасая сестер из волн

В Италии 45-летняя кармелитка Надир Сантос да Силва погибла, спасая двух монахинь из своего ордена. Женщина, которая не умела плавать, бросилась в море, когда сестер унесло сильными волнами на глубину. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на местное СМИ.

Трагедия произошла 11 мая. Три монахини гуляли по мелководью недалеко от пляжа, но внезапные волны отбросили их на глубину. Ни одна из них не умела плавать. Надир и другая монахиня по имени Джессика немедленно ринулись в воду. Вдвоем они смогли вытолкать испуганных сестер на берег. Однако сама Надир наглоталась воды, потеряла сознание и утонула.

