Летний хит — пустышка: гастроэнтеролог разнес салат из огурцов и помидоров

Миллионы россиян рвут с грядок огурцы с помидорами, искренне веря, что спасают фигуру и здоровье. А гастроэнтеролог Сергей Вялов вынес суровый приговор — этот салат дает лишь иллюзию правильного питания, а организм остается с пустыми руками. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач развеял популярный летний миф в своем телеграм-канале. Обыватели привыкли считать дуэт огурца и томата чуть ли не панацеей — легко, свежо, витаминно. Но, по словам Вялова, все не так радужно. Клетчатки в этой парочке — мизер. Человек набивает желудок приличной порцией еды, а дневную норму грубых волокон не добирает даже близко.

Гастроэнтеролог подчеркнул: если бездумно уплетать исключительно такие легкие салаты, создается обманчивое ощущение, что ты на правильном пути. Организм же в это время тихо страдает от дефицита полезных веществ. Желудок полон, а толку — ноль.

В итоге те, кто переходит на «огурцы-помидоры» ради детокса или похудения, рискуют заработать обратный эффект. Без достаточного количества клетчатки страдает перистальтика, не говоря уже о витаминной недостаточности. Врач советует не обольщаться и разнообразить рацион более серьезными источниками грубого волокна — капустой, зеленью, отрубями.

Ранее диетолог назвал самую вредную для здоровья шаурму.