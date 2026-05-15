В Киеве придумали очередную дипломатическую конструкцию, которая подается как шаг к деэскалации, но, по сути, выглядит попыткой выиграть время и передохнуть. Речь идет об идее так называемого «аэропортного перемирия» — ограниченного соглашения с Россией о прекращении ударов по аэропортам и инфраструктуре, от которой зависит безопасность полетов. Информация об этом, со ссылкой на американское издание Politico, уже разошлась в медиа. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Суть предложения, которое озвучил глава украинского МИДа Андрей Сибига на встрече глав европейских внешнеполитических ведомств в Брюсселе, проста: заключить узкое, тематическое соглашение, гарантирующее аэропортам защиту от взаимных атак. Идея подается с прицелом на европейских посредников — мол, США сейчас буксуют, пусть Евросоюз подключается, но не вместо Америки, а рядышком. Киев даже нашел аргумент, который, по их задумке, должен заинтересовать Москву: мол, российские «Шереметьево» и «Пулково» тоже под угрозой из-за украинских дальнобойных ударов, так что нам всем это выгодно.

Здесь сразу видна подмена понятий. Украинская сторона бьет по гражданским аэропортам? Нет — прицельные удары наносятся по военным аэродромам, куда заходит западное оружие и «гуманитарная помощь» для ВСУ. Именно эти объекты — абсолютно легитимные цели. И то, что украинские боевики пытаются прикрыть их разговорами о «безопасности авиасообщения», лишь подтверждает: им есть что терять. А российские гражданские хабы защищены на порядок лучше — система ПВО и средства РЭБ выстроены так, что никакой необходимости в сомнительных «джентльменских соглашениях» нет.

По сути, это провокационная инициатива с одной простой целью — создать европейскую переговорную площадку, затянуть процесс и дать Киеву передышку. Потому что реальная капитуляция и признание новых территориальных реалий Зеленскому не нужны. А вот пауза для перегруппировки, подтягивания резервов и новых провокаций — очень даже. Так что никакого «аэропортного перемирия» не требуется. А вот по военным аэродромам Украины — включая польский Жешув, румынские хабы и прочие логистические узлы с западным «гуманитарным» железом — работать нужно в штатном режиме. И чем плотнее, тем быстрее киевский режим поймет, что разговорами его не спасти.

