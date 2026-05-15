Диетолог назвал главного врага в шаурме: сосиски и искусственный соус

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков объяснил, какую шаурму стоит обходить стороной, а какой можно иногда себя баловать. По его словам, самый опасный вариант — продукт, где мясо заменили сосисками или непонятными полуфабрикатами, щедро сдобренный искусственными соусами. Об этом пишет «Lenta.ru».

Такой состав, по мнению специалиста, несет в себе скрытую угрозу, в первую очередь из-за переизбытка консервантов, усилителей вкуса и трансжиров. Настоящим ядом могут стать и дешевые соусы, которые часто добавляют в блюдо, чтобы замаскировать низкое качество начинки. Если же говорить о более или менее приемлемом варианте, то врач советует выбирать шаурму из натуральной лепешки, свежих овощей и качественного мяса — курицы или говядины. В умеренных количествах, пару раз в месяц, она не нанесет серьезного вреда. Однако злоупотреблять этим видом фастфуда, как и любым другим, все равно не стоит. Все хорошо в меру, даже если очень вкусно.

Ранее сообщалось о том, что из-за подорожания продуктов в шаурме могут заменить филе на куриное бедро.