Клещи массово атакуют Архангельскую область: число жертв стремительно растет

Эпидемиологическая ситуация в регионе осложняется: количество пострадавших от укусов клещей уже превысило 1200 человек. Роспотребнадзор отмечает негативную динамику по сравнению с прошлым годом и называет районы с самой высокой концентрацией опасных членистоногих.

Статистика обращений в медицинские учреждения

Согласно результатам еженедельного сезонного мониторинга, по состоянию на 15 мая 2026 года за медицинской помощью из-за присасывания клещей обратились 1254 жителя Архангельской области. Профильное ведомство подчеркивает, что интенсивность атак в текущем сезоне заметно выше прошлогодних показателей. Для сравнения: за аналогичный промежуток 2025 года количество пострадавших составляло 1027 человек. Таким образом, число обращений увеличилось более чем на 20%, что требует повышенной бдительности от населения.

География распространения и зоны риска

Специалисты Роспотребнадзора выделили муниципалитеты, где ситуация складывается наиболее тревожно. Максимальное количество инцидентов зарегистрировано в Вельском, Устьянском и Каргопольском округах. Эти территории на данный момент являются лидерами по числу зафиксированных укусов. Эксперты напоминают о необходимости соблюдения мер личной профилактики при посещении лесных массивов и парковых зон, а также о важности своевременного обращения к врачам для исключения заражения опасными инфекциями.