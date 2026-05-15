От Эрмитажа до зоопарка: в России выбрали самых деловых котов

В России составили рейтинг самых известных и «деловых» котов страны. В список вошли пушистые сотрудники музеев, магазинов, зоопарков и общественных пространств, рассказали « Газете.Ru » эксперты компании SUPERPET, выпускающей натуральные корма для животных. По словам аналитиков, многие из этих котов давно стали местными знаменитостями и настоящими символами своих организаций.

Одними из самых известных участников рейтинга стали эрмитажные коты Санкт-Петербурга. Они живут на территории музея уже много лет и считаются хранителями культурного наследия, защищая помещения от грызунов. У животных есть собственные ветеринарные паспорта и официальный статус музейных «сотрудников». Каждый год в Эрмитаже даже проводят праздник, посвященный знаменитым котам.

В число самых необычных пушистых работников также вошла кошка Джессика из Владивостока. Ранее бездомное животное стало настоящей звездой магазина торговой сети, где получило неофициальную должность «директора по рыбам». Джессика следит за порядком в отделе морепродуктов, носит фирменный жилет и живет в специально оборудованной комнате.

Эксперты также вспомнили кота Бегемота — известного обитателя Музея Михаила Булгакова в Москве. Пушистый сотрудник встречает посетителей и считается одним из символов культурного пространства. Ранее история Бегемота получила широкую огласку после его похищения и последующего возвращения в музей.

В рейтинг попал и кот Сергей из Зеленоградска, который прославился как «сотрудник года» одного из продуктовых магазинов. По словам аналитиков, животное быстро стало любимцем покупателей и туристов, а позже обзавелось собственной аудиторией в соцсетях.

Еще одним героем списка стал кот Симба из Московского зоопарка. Сейчас он участвует в работе отдела внешних коммуникаций, регулярно появляется в социальных сетях учреждения и помогает создавать контент о животных.

По словам экспертов, подобные «сотрудники» сегодня работают в кофейнях, котокафе, музеях и общественных пространствах по всей России, становясь частью бренда и привлекая внимание посетителей.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик провел трое суток в карпатском лесу с медведями.