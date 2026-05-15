«Единая Россия» подвела итоги выполнения Народной программы в Балашихе

Партия «Единая Россия» в рамках форума, прошедшего в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе, подвела итоги выполнения Народной программы в округе.

Здание центра было построено в 1974 году и ни разу капитально не ремонтировалось. Работы в нем провели после включения объекта в Народную программу партии. Обновленный центр открылся 15 мая. Здесь заменили всю инженерную инфраструктуру, обновили помещения, установили новое оборудование, благоустроили прилегающую территорию. В ближайшие дни на базе центра откроют детскую школу искусств и библиотеку.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в общей сложности в Подмосковье в Народную программу вошло около 780 тыс. наказов жителей, в том числе 70 тыс. – из Балашихи.

«Сегодня программа выполнена на 98%. Жители доверили партии свои проблемы, и высокий процент выполнения наказов доказывает, что это доверие оправдано», – сказал он.

Брынцалов отметил, что по программе в округе за 5 лет построили около 30 образовательных объектов и 5 поликлиник, а также благоустроили 12 общественных пространств. Продолжается строительство многопрофильной больницы на 1 тыс. посещений в Ольгино.