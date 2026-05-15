Кнопка мира в контрактах: бизнесу и бюджету предложили сэкономить 30 миллиардов

По словам эксперта, смысл идеи простой и прикладной. Когда между заказчиком и поставщиком возникает спор, стороны обычно идут по привычному маршруту: претензия, иск, месяцы судебной переписки и экспертиз. Контракт зависает, работы стоят, деньги заморожены, сроки уходят. Если спорят по ремонту двора, поставке оборудования или обслуживанию лифта, задержка бьет по жителям.

Кнопка обращения к медиатору должна появляться после заключения контракта. Любая сторона нажимает ее и заявляет о желании привлечь стороннего переговорщика. Медиатор обращается ко второй стороне, получает согласие и запускает процедуру. Его задача — снять напряжение и подвести участников к решению без суда.

По расчетам, если кнопка позволит перевести в переговоры хотя бы каждое десятое дело, арбитражные суды могут получать примерно на 90 тысяч исков в год меньше. При средней сумме иска около 2 млн рублей нагрузка на стороны достигает 335 тысяч рублей на одно дело. В год это дает около 30 млрд рублей расходов, которые можно снять с бизнеса и бюджета до суда.

Главная ценность в том, что о медиации перестанут вспоминать слишком поздно. Возник спор — стороны видят кнопку и получают шанс решить вопрос до иска. Для государства это снижение нагрузки на суды, для бизнеса — меньше зависших денег, а для людей — больше шансов, что ремонт или услуга будут доведены до результата без долгой войны бумагами.

