Пятилетний мальчик провел трое суток в карпатском лесу с медведями: как малыш продержался 72 часа в дикой природе

В Румынии пятилетний мальчик Тома-Александру Зерестеа провел три дня один в карпатском лесу. Ребенка, скрывавшегося среди деревьев, заметили с вертолёта спасатели. Медики диагностировали у него истощение и переохлаждение, но жизни ничего не угрожает. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылясь на местные СМИ.

По данным СМИ, отец взял сына с собой на пастбище, где нужно было починить электрический забор. После работы мужчина обнаружил, что ребенок исчез. Лес в том районе населен множеством медведей, а из-за дождей по ночам температура сильно падала. Родитель тут же забил тревогу.

Поиски длились 72 часа. Вертолетчик заметил мальчика в 2,4 километра от места, где его видели в последний раз. К нему спустили спасателя, который согревал малыша до приезда врачей. В больнице подтвердили, что серьезных травм ребенок не получил. Его отец, когда снова смог обнять сына, трясся от счастья и благодарил всех, кто участвовал в спасении.

