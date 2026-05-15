Дополнительные подработки станут доступнее для россиян

Госдума приняла изменения в Трудовой кодекс РФ, которые расширят возможности россиян для официальной подработки и изменят правила сверхурочной занятости. Нововведения предусматривают увеличение допустимого объема переработок и новый порядок их оплаты. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет портал Банки.ру .

Главное изменение касается годового лимита сверхурочной работы. Теперь сотрудники смогут официально перерабатывать до 240 часов в год вместо прежних 120. При этом возможность увеличения лимита должна быть закреплена в коллективных договорах или отраслевых соглашениях. Работодатель сможет привлекать сотрудника к дополнительной работе только при наличии письменного согласия.

Согласно новым правилам, работники смогут самостоятельно выбирать формат компенсации за переработки — денежную выплату либо дополнительные дни отдыха. Оплата сверхурочных также изменится. Первые 120 часов переработки будут компенсироваться по действующей схеме: первые два часа — в полуторном размере, последующие — в двойном. Однако начиная со 121-го часа все сверхурочные должны оплачиваться минимум в двойном размере.

В Минэкономразвития считают, что новые нормы помогут компаниям сократить кадровый дефицит без массового найма новых сотрудников. По оценкам ведомства, до 2030 года изменения позволят привлечь к дополнительной работе более 750 тысяч человек и закрыть около 100 тысяч вакансий.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что закон даст возможность сотрудникам увеличить доход, а работодателям — гибче решать вопрос нехватки кадров.

