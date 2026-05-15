Пекло под 30 градусов идет на Москву: синоптики пообещали «несладкую» неделю без дождей

Столицу накроет знойным дыханием Средней Азии — уже с понедельника столбики термометров полезут за отметку +30, и, по словам метеорологов, тем, кто не любит жару, придется очень и очень несладко. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обнародовал тревожный прогноз на ближайшие дни. Если на выходных, 16 и 17 мая, москвичи еще отделаются комфортными +25, то с понедельника начнется настоящая проверка на прочность. Воздух раскалится до +30, а в центре мегаполиса и вовсе перекроет этот рубеж.

По словам синоптика, виновник — горячий воздушный поток из Средней Азии и Казахстана. Осадков не ожидается, солнце будет палить безжалостно. Такая погода задержится как минимум до четверга. Шувалов добавил, что сейчас даже опытные метеорологи не берутся предсказывать, наступит ли после этого долгожданное похолодание или пекло затянется.

Специалисты советуют горожанам запастись водой, избегать долгого нахождения под прямыми лучами и не забывать про головные уборы. Особенно тяжело придется сердечникам и пожилым людям.

Ранее в Северном регионе России раскрыли неожиданный секрет крепкого брака