Клещей в Рязани атакуют: обработано 13 зеленых зон

С приходом весеннего тепла в Рязани запустили ежегодную обработку зеленых зон от клещей. Городские власти отчитались: работы уже прошли на 13 крупных локациях, где люди отдыхают и гуляют — от Центрального парка до небольших скверов внутри жилых районов. Об этом сообщает издание 7info .

Речь идет о знаковых для рязанцев местах: парк имени Гагарина, Морской славы, Советско-Польского братства, Комсомольский лесопарк, дендропарк, Новопавловская роща, Березовая роща, сквер Александрова и даже парк Черезовские пруды. Кроме того, акарицидами обработали городские кладбища. В мае-июне у иксодовых клещей традиционный пик активности, а они переносят энцефалит и болезнь Лайма. Химическая защита территорий призвана резко снизить численность опасных членистоногих.

Обработка — это снижение риска, а не его полное исключение. Даже после нее специалисты советуют выходить в парки в закрытой одежде, пользоваться репеллентами и внимательно осматривать себя после прогулок. Особенно если гуляете в высокой траве. Так что меры приняты серьезные, но расслабляться рано — клещи могут остаться в необработанных микрозонах или быть занесены животными.

