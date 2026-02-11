«Ассоль» не приедет: ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой внезапно отменили в Новосибирске

Ледовый спектакль олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Ассоль», запланированный на 3 марта в новосибирской «Сибирь Арене», отменен. Соответствующая информация появилась на портале билетного оператора.

Постановка создавалась по мотивам произведения Александра Грина «Алые паруса». Причины отмены мероприятия на называются. Также отсутствует информация о возможном переносе шоу на другую дату.

Впервые Загитова представила шоу «Ассоль» летом 2025 года в Санкт-Петербурге. Как пишет портал Sport.ru, что Загитова планировала получить государственный грант в размере более 70 млн руб. на создание постановки, но в выделении бюджетного финансирования ей отказали.

