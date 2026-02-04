Тутберидзе заявила, что ее ученицы изменили мир фигурного катания
Этери Тутберидзе: «Мы сами в какой-то момент изменили этот мир»
Фото: [Ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова/Федерация фигурного катания на коньках России]
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» высказалась о своих ученицах.
«Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки. Не может быть, а точно. Естественно, мы хотели показать то, что они могут. Мы из них вынули, показали это, а теперь как будто бы надо соответствовать», — сказала Тутберидзе.
Фигуристки школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе славятся исполнением элементов повышенной сложности. Так, на Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова впервые в истории приземлила пять квадов в произвольной программе.
На чемпионате России по прыжкам, который завершился 1 февраля, все три призовых места заняли ученицы Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова.
Ранее Этери Тутберидзе рассказала о проблемах со здоровьем у фигуристки Аделии Петросян, которая будет представлять Россию на Олимпийских играх.