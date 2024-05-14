Атлет из Воскресенска завоевал «золото» на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Спортсмены Сергей Иванов и Андрей Мещеряков из клуба «Горняк» представили городской округ Воскресенск на ЧМ Европы по пауэрлифтингу, который собрал сильнейших атлетов. Воскресенцы достойно показали свое мастерство, вернулись с победой и даже установили новые рекорды.

Чемпионат прошел в Долгопрудном. Воскресенский атлет Сергей Иванов выступил в категории ветеранов 55-59 лет с весом до 125 кг. Ему удалось показать лучшие результаты в номинации жим лежа без экипировки. За высокое мастерство ему присудили «золото». Кроме того, результаты Иванова стали сенсацией: он установил рекорд России, подняв 210 кг. Также он побил и собственный рекорд, установленный ранее в Жуковском.

Еще один талантливый воскресенец достойно представил округ на чемпионате. Андрей Мещеряков выступил в категории до 100 кг. В третьем подходе атлет не справился с весом, но смог выполнить поставленный норматив кандидата в мастера спорта в жиме лежа. Он получил бронзовую медаль.

В таком трудоемком спорте никуда без сильного наставника. Для воскресенцев им является тренер высшей категории Александр Хламков, который был с ребятами на протяжении всего Чемпионата Европы по пауэрлифтингу в Долгопрудном. Его поддержка помогала участникам верить в свои силы.

Прошедший в минувшие выходные турнир показал, что воскресенские атлеты имеют высокий уровень подготовки и способны бороться за звание лучших на международной арене.