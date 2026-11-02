Алена Водонаева потеряла 3 кг за пару дней из-за смерти любимца

lady.mail: экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева скинула 3 кг из-за смерти кота

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что за четыре дня сбросила 3 кг, сообщает Леди.Mail. Причиной таких изменений стала смерть ее любимого кота Эскобара.

По словам Водонаевой, она испытала сильное эмоциональное потрясение: она ежедневно плачет из-за утраты любимца. Алена отметила, что физическое состояние можно восстановить, а справиться с грустью от потери кота будет намного сложнее.

«То, что я с зимы качала зад, исчезло за четыре дня. Надо восстановиться физически, так как тоска и любовь к моему коту все равно не уйдут», — заявила Водонаева.

Поклонники поддержали Алену в комментариях, выразив соболезнования. Многие отметили, что потеря домашнего животного — это всегда большая боль.

Ранее сообщалось, что бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву не узнали после смены имиджа.

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