«Авангард» выиграл борьбу за обладателя Кубка Стэнли

27-летний нападающий минского «Динамо» Александр Волков в следующем сезоне будет выступать за омский «Авангард», сообщил «Спорт-Экспресс».

На хоккеиста с опытом игры в НХЛ претендовали также «Трактор», «Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий набрал 48 (18+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) баллов в семи играх плей-офф.

Александр Волков был задрафтован клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2017 году во втором раунде. В 2020 году нападающий стал обладателем Кубка Стэнли, хотя провел в плей-офф за «Тампу» лишь один матч. Также в НХЛ Волков играл за «Анахайм Дакс».

Вернувшись в Россию, нападающий провел по два сезона за СКА и минское «Динамо».

Ранее в Нижнем Новгороде анонсировали назначение на пост главного тренера «Торпедо» Алексея Исакова, который выиграл с фарм-клубом волжан Кубок Петрова в ВХЛ.