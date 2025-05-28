Нижегородское «Торпедо» возглавит тренер фарм-клуба, выигравший Кубок Петрова

Нижегородское «Торпедо» определилось с главным тренером на будущий сезон. Клуб КХЛ возглавит Алексей Исаков, работавший с фарм-клубом волжан «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

Во вторник, 27 мая, «Торпедо-Горький» завоевало Кубок Петрова за победу в ВХЛ. В шестом матче финальной серии нижегородцы со счетом 5:2 обыграли воскресенский «Химик».

В победной раздевалке генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области Максим Гафуров сообщил хоккеистам, что Исаков согласился возглавить клуб КХЛ.

Специалист два года работает в системе нижегородского клуба. В первый год он привел «Чайку» к бронзовым наградам в МХЛ.

«Торпедо» осталось без главного тренера после увольнения Игоря Ларионова. В первом раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступили будущему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву». Генеральный менеджер Евгений Забуга сообщал, что на вакантное место рассматриваются четыре специалиста, в том числе иностранцы.