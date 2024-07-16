Автодром в Раменском примет этап чемпионата и Кубка России по автогонкам

Уже в предстоящие выходные на автодроме ADM Raceway в Раменском городском округе состоится этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Для участия в соревнованиях в Московскую область приедут пилоты самых массовых классов СМП РСКГ Туринг, а также наиболее «лампового» зачета российской серии кольцевых гонок, где представлена нестареющая «классика» отечественного автопрома. У зрителей будет возможность наблюдать состязания гонщиков в зачетных группах «Туринг-лайт», «S1600», «Спортпрототип CN» и SMP Historic Cup.

Соревнования будут проходить среди следующих классов автомобилей: компактные хэтчбеки Audi A1, Skoda Fabia, Kia Rio и конкурирующие с ними лифтбеки Volkswagen Polo. Также ожидается дебют культового MINI Cooper. Кроме того, зрители смогут увидеть гонки боевой классики «Жигулей» и «Москвичей».

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