Балерина Волочкова раскрыла сумму гонорара за интервью и корпоративы

Анастасия Волочкова объявила о переходе на полностью коммерческую основу взаимодействия со СМИ и организаторами мероприятий. Балерина заявила, что отныне любое ее появление на корпоративах или участие в интервью становятся платными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Причиной такого решения артистка назвала повышенный спрос на свою персону после недавних публикаций в прессе. Волочкова подчеркнула, что журналисты привыкли воспринимать ее как всегда доступный информационный повод, но теперь эта практика прекращается. Минимальная стоимость приглашения балерины на мероприятие составляет 200 тыс. рублей, при этом телевизионные эфиры оцениваются еще дороже.

Исключение составляют только благотворительные выступления для детей и военнослужащих, а также концерты в рамках собственной шоу-программы «Одержимость». Во всех остальных случаях, по словам артистки, инициаторам контакта придется «раскошелиться».

Таким образом, Волочкова стремится изменить сложившуюся практику, заставив рынок оценить ее талант по достоинству. Сама балерина считает установленные расценки демократичными на фоне ценников других знаменитостей, завершая эпоху бесплатной доступности своей медийной персоны.

