Психолог раскрыла причины тревожной реакции на медиков

Белый халат врача — не просто униформа, а мощный триггер, запускающий у многих людей цепочку тревоги, физиологических реакций и желания избежать контакта. Доктор психологических наук Вера Никишина в беседе с RuNews24.ru объяснила, что этот страх закрепляется с детства и может проявляться в виде повышения давления, учащенного сердцебиения и даже температуры. Именно поэтому современные педиатры сознательно отказываются от белых халатов в пользу цветных костюмов — чтобы не формировать у детей патологическую стигму избегания врачей во взрослой жизни.

Эмоциональная реакция на белый халат, по словам Веры Никишиной, — это классический условный рефлекс. В основе лежит прожитый в прошлом страх, ассоциированный с этим атрибутом. Как только человек видит халат, сначала возникает беспокойство, затем тревога и страх, а за этим следует действие. В норме психика стремится избежать неприятных состояний, поэтому человек начинает подсознательно избегать мест, где может столкнуться с этим стимулом.

Физиологические проявления не заставляют себя ждать. К эмоциональному отклику присоединяются учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, кожно-гальванические реакции, иногда даже рост температуры. Схема работает как часы: белый халат — стимул, эмоционально-физиологический отклик и действие, которое чаще всего выражается в избегании.

Никишина обратила внимание на осознанный шаг современной педиатрии. Врачи детских поликлиник все чаще носят цветные халаты или костюмы, чтобы не закреплять у маленьких пациентов негативную связь с медициной. Если в детстве этот атрибут не становится триггером, то во взрослом возрасте человек с меньшей вероятностью будет испытывать непреодолимый дискомфорт при визите к врачу.

Эксперт подчеркивает: проблема глубже, чем кажется. Речь не о простой неприязни, а о закрепленной психофизиологической реакции, которую разум не всегда способен контролировать. Разорвать эту связь возможно, но требует времени и осознанной работы — как со стороны пациента, так и со стороны медицинского сообщества.