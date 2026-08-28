«Молоточек Тора» нашли в Псковской области

В Новосокольническом районе Псковской области археологи обнаружили редкую скандинавскую привеску-амулет «молоточек Тора» — такую находку в этом поселении ждали десять лет, и она подтверждает присутствие выходцев из Северной Европы на древнерусской земле. Об этом сообщает «Псковская правда».

Подвеску нашли при изучении подвальной ямы одного из домов на раскопе поселения Горожане. Как сообщает издание «Псковская правда», прежде исследователям уже попадались привески в скандинавском стиле, но именно «молоточек Тора» обнаружился впервые за десятилетие работ. Амулет представляет собой миниатюрное изображение топора — такие талисманы были широко распространены среди викингов, которые использовали их как знак принадлежности к культу Тора. На территории Древней Руси известно более 50 подобных артефактов, и каждый новый экземпляр помогает уточнить картину контактов между скандинавами и местными племенами.

Находка в Горожане не только пополняет коллекцию, но и служит прямым доказательством того, что среди жителей этого поселения были выходцы из Северной Европы.



Ранее на дне Онежского озера нашли следы космического удара.