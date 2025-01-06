Балетный спектакль «Дюймовочка» в Можайске собрал полный зал
Выступление Театра балета «Грация» в Можайском КДЦ собрало полный зал. Зрителям представили балетный спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка».
Заслуженный коллектив России Театр балета «Грация» под руководством Светланы Савиной и Лалы Дюндиковой уже не первый раз радует зрителей зрелищным представлением с красочными костюмами и декорациями.
«Если честно, даже не ожидали увидеть такой уровень мастерства и подготовки. В спектакле не было маленьких ролей, каждый лягушонок или бабочка отыгрывали на все 100%. Мы вдохновились!» - поделилась зрительница Анна.