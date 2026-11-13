В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером 13 ноября
Загруженность дорог Подмосковья вечером 13 ноября достигла 7 баллов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Вечером в пятницу, 13 ноября, загруженность автомобильных дорог в Подмосковье оценивается в 7 баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные заторы зафиксированы на 11 направлениях: Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве также предупредили водителей об ожидаемом в выходные сильном дожде и возможном ухудшении видимости. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на мобильные устройства и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.