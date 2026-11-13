Предприимчивая жительница Подмосковья пошопилась на средства спящего мужчины

Жительница Подмосковья обокрала спящего мужчину на ₽145 тыс. ради шопинга

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Одинцовский городской суд приговорил жительницу села Ромашково к двум годам условного срока за кражу денег с банковской карты спящего мужчины, сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Московской области.

Преступление произошло в одной из квартир села Ромашково. Воспользовавшись тем, что хозяин жилья крепко спал, злоумышленница похитила его банковскую карту и привязала ее к своему смартфону. После этого женщина устроила масштабный шопинг в магазинах Москвы и Подмосковья, потратив на товары и услуги ₽145 тыс.

Суд признал фигурантку виновной в краже с банковского счета и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кем именно осужденная приходилась потерпевшему, в материалах дела не уточняется.

Как пояснила изданию REGIONS юрист Гульназ Измайлова, степень близости или родства между участниками инцидента никак не влияет на квалификацию преступления — закон в таких случаях един для всех. По словам эксперта, обманутый владелец карты может попытаться оспорить списания в банке, если система безопасности не среагировала на привязку карты к чужому устройству, однако успех зависит от соблюдения самим клиентом правил защиты данных. При обнаружении подобных краж юрист рекомендует мгновенно блокировать счет, фиксировать историю транзакций и обращаться в полицию.

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