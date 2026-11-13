Нарколог Минздрава Подмосковья объяснил связь между курением и высоким риском диабета

Риск развития сахарного диабета второго типа у курящих людей почти на 50% выше, чем у некурящих. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в рамках недели борьбы с диабетом.

По словам специалиста, никотин и токсины снижают чувствительность клеток к инсулину, из-за чего глюкоза хуже усваивается из крови. Кроме того, каждая сигарета провоцирует выброс гормонов стресса, включая кортизол, что вызывает резкий рост уровня сахара и увеличивает риск инфаркта и инсульта у пациентов с уже выявленным заболеванием.

Врач также отметил, что курение перед сдачей анализов натощак или ПЭТ-сканированием способно исказить результаты исследований из-за скачка глюкозы. Для отказа от вредной привычки жителям региона рекомендовано обращаться за помощью в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке оборудования для реабилитации.