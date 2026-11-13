Ивантеевский лесопитомник перевыполнил план по выращиванию посадочного материала на 27%

По итогам 10 месяцев выручка учреждения превысила плановые показатели, а план по выращиванию растений из семян и черенков перевыполнен более чем на 27%. В теплицах высеяно 288,5 тыс. сеянцев, включая пихту Пушкинскую — сейчас кассеты перемещены на поле доращивания и защищены от птиц. По контрактам с заказчиками в их теплицах также размещено почти 600 тыс. сеянцев хвойных и лиственных пород и 150 тыс. контейнерных саженцев.

Капитальный ремонт лаборатории генетики идет по графику. На объекте завершена основная часть демонтажных работ, возводятся перегородки и подготовлены оконные проемы. Полностью закончить обновление лаборатории, от работы которой зависит качество лесовосстановления в регионе в ближайшие 10–20 лет, планируется весной 2027 года.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.