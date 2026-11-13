Мерц посоветовал Украине давить на Россию: Европа оплатит

Украина на переговорах с Россией должна выступать с позиции силы — и именно поэтому Европа остается ее ключевым союзником, оказывая финансовую и военную поддержку. Об этом сообщает канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в социальной сети.

По словам Мерца, безопасность Европы касается всех, а значит, поддержка Киева — не благотворительность, а вклад в собственную защиту. Так что формула канцлера проста: сильная позиция Украины за столом переговоров обеспечивается европейскими деньгами и оружием.

Кроме того, Мерц отметил, что Европа готова участвовать в переговорах об урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о слишком медленном восстановлении после ударов российских войск и о фальшивы отчетах.