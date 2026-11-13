Жителям Подмосковья рассказали о работе системы паллиативной помощи в регионе

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям, как в регионе устроена система оказания паллиативной помощи. Она работает круглосуточно.

Паллиативная помощь — это особый вид поддержки, направленный на облегчение страданий и улучшение качества жизни людей с тяжелой болезнью.

Система паллиативной помощи в Подмосковье включает в себя профильные отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, которые оказывают помощь на дому.

«Для тяжелобольного человека больница — чужое пространство, которое часто ассоциируется со страхом и тревогой. Домашняя обстановка дает ощущение безопасности и контроля, которого болезнь и так отняла слишком много. Именно поэтому в регионе делают ставку на помощь на дому», — отметила главный внештатный специалист паллиативной медпомощи Подмосковья Ирина Ушканенко.

На территории региона открыты 42 школы паллиативного пациента для родственников и социальных работников. Обучение в них прошли более 2 тысяч человек. Также работает координационный центр паллиативной помощи с круглосуточной горячей линией: +7 (498) 683-83-83.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.