Ученые нашли способ гасить СДВГ без таблеток: работает не все подряд

Физическая активность способна приглушить симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности, подтянуть концентрацию и самоконтроль. Об этом сообщает журнал Frontiers in Psychology со ссылкой на исследование ученых.

Нюанс в том, что эффект зависит от типа нагрузки. Аэробные тренировки дают более длительный результат, а высокоинтенсивные интервальные позволяют добиться своего быстрее.

Отдельная история — упражнения с быстрой реакцией на меняющиеся условия: они особенно полезны для самоконтроля и гибкости мышления. Более предсказуемые занятия и практики, где движение сочетается с концентрацией внимания, помогают держать в узде эмоции и снижать гиперактивность. А тренировки с параллельным выполнением умственных задач подтягивают рабочую память.

Ученые предполагают: дело в изменениях работы нейромедиаторов и механизмов адаптации нервных клеток.

Правда, авторы честно оговариваются: самые убедительные данные собраны на детях и подростках, а для взрослых эффект изучен слабо. И главное — физкультура идет дополнением к комплексному лечению СДВГ, а не заменой таблеткам.

Ранее трихолог Бавалия объяснила связь между ростом волос и мытьем головы.