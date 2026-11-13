Ученые нашли способ гасить СДВГ без таблеток: работает не все подряд

Frontiers in Psychology: разные виды тренировок по-разному влияют на СДВГ

Здоровье

Физическая активность способна приглушить симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности, подтянуть концентрацию и самоконтроль. Об этом сообщает журнал Frontiers in Psychology со ссылкой на исследование ученых.

Нюанс в том, что эффект зависит от типа нагрузки. Аэробные тренировки дают более длительный результат, а высокоинтенсивные интервальные позволяют добиться своего быстрее.

Отдельная история — упражнения с быстрой реакцией на меняющиеся условия: они особенно полезны для самоконтроля и гибкости мышления. Более предсказуемые занятия и практики, где движение сочетается с концентрацией внимания, помогают держать в узде эмоции и снижать гиперактивность. А тренировки с параллельным выполнением умственных задач подтягивают рабочую память.

Ученые предполагают: дело в изменениях работы нейромедиаторов и механизмов адаптации нервных клеток.

Правда, авторы честно оговариваются: самые убедительные данные собраны на детях и подростках, а для взрослых эффект изучен слабо. И главное — физкультура идет дополнением к комплексному лечению СДВГ, а не заменой таблеткам.

Ранее трихолог Бавалия объяснила связь между ростом волос и мытьем головы.

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