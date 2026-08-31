«Работает долго и надежно»: садовод из Подмосковья рассказал, как подкормить смородину мукой и собрать ягоды ведрами

Многие дачники уже собрали урожай смородины и считают, что на этом уход за кустами завершен. Однако опытные садоводы знают: именно осенью начинается подготовка к будущему сезону. Существуют простые методы, которые помогают получить крупные ягоды и забыть о вредителях в следующем году. О том, как работает подкормка смородины мукой и какие ее виды лучше использовать, REGIONS рассказал садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Почему осень — ключевое время для ухода за смородиной

В этот период куст закладывает цветочные почки на следующий год. От того, насколько качественно растение получит питание, зависит объем урожая и размер ягод в будущем сезоне. Внесение муки в почву, по словам агронома, обеспечивает кусту дополнительное питание, укрепляет корневую систему и создает неблагоприятные условия для зимующих вредителей. Однако важно понимать: для разных целей используются разные виды муки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Костная мука — для питания и защиты от вредителей

Костная мука представляет собой натуральное фосфорно-кальциевое удобрение, которое медленно растворяется в почве и обеспечивает растения питанием на длительный срок. Она улучшает цветение, завязываемость плодов и повышает урожайность. Фосфор, как пояснил садовод, особенно важен для закладки плодовых почек, поэтому внесение костной муки осенью помогает получить крупные ягоды в следующем году.

Как применять: костную муку вносят из расчета 100–150 г на куст, рассыпая в приствольном круге и заделывая в почву на глубину 3–5 см. Затем необходимо обильно полить растение. Лучшее время для процедуры — конец августа или сентябрь, сразу после сбора урожая.

По словам Вороновича, костная мука — это природный источник фосфора и кальция. Она не дает быстрого эффекта, но работает долго и надежно. Внесенная в августе, она успевает зарядить куст на весь следующий сезон. Ягоды становятся крупнее и слаще, а само растение — здоровее.

«Костная мука — это природный источник фосфора и кальция. Она не дает быстрого эффекта, но работает долго и надежно. Внесенная в августе, она успеет зарядить куст на весь следующий сезон. Ягоды будут крупнее и слаще, а растение — здоровее», — рекомендует Борис Воронович.

Доломитовая мука для раскисления почвы и кальция

Доломитовая мука, как отметил специалист, — это не удобрение в привычном смысле, а мелиорант, который снижает кислотность почвы и обогащает ее кальцием и магнием. Смородина хорошо растет на почвах с нейтральной кислотностью — pH 6,0–6,5. Если почва кислая, это снижает усвоение питательных веществ и ухудшает урожай. Доломитовая мука помогает исправить эту проблему.

Как применять: доломитовую муку вносят осенью (в октябре) или весной, за 2–3 недели до посадки, из расчета два стакана (300–400 г) на 1 кв. м. Ее рассыпают по поверхности почвы и заделывают в верхний слой на глубину 5–10 см.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Обычная мука — для защиты от вредителей

Некоторые садоводы, как сообщил Воронович, используют обычную пищевую муку — ржаную или пшеничную — для опудривания листьев смородины. Это помогает в борьбе с тлей: мука забивает дыхательные пути насекомых и заставляет их покинуть растение. Однако как удобрение обычная мука практически не работает, предупредил агроном, — ее лучше использовать для компоста или для защиты от вредителей.

Что еще нужно сделать для смородины осенью

Кроме подкормки мукой, в августе важно провести обрезку. Садовод рекомендует удалить старые, больные и загущающие побеги. Также необходимо полить кусты и замульчировать приствольный круг. Если дачники не успели сделать это в августе, можно провести подкормку мукой и в начале сентября — но не позже, чтобы куст успел подготовиться к зиме.

Как подчеркнул Воронович, правильная мука, обрезка и полив — три простых шага, которые помогут смородине быть здоровой и плодоносить на славу. Подкормка смородины мукой, по его мнению, — простой и проверенный способ увеличить урожай в следующем году и защитить кусты от вредителей.

«Правильная мука, обрезка и полив — три простых шага, которые помогут вашей смородине быть здоровой и плодоносить на славу. Не ленитесь, и в следующем году вы будете собирать ягоды ведрами», — завершает Борис Воронович.

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