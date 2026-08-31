В Дмитровский техникум прибыла делегация из Белоруссии

Делегация из Белоруссии посетила Дмитровский техникум, в ее состав вошли руководители ключевых предприятий и органов власти Пуховичского района Минской области, а также представители системы образования. Среди них — заместитель директора Марьиногорского аграрно-технического колледжа Анжелика Смоляк, сообщает Министерство образования Московской области.

Гостей ждала программа презентаций по профильным специальностям техникума, они ознакомились с направлениями подготовки «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Технологии индустрии красоты», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Поварское и кондитерское дело». Кроме того, в рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Дмитровским техникумом и Марьиногорским аграрно-техническим колледжем.

Представители подмосковного техникума отметили, что визит стал важным шагом к укреплению академических и профессиональных связей между образовательными организациями двух стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.