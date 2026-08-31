Пожилую женщину вывели из леса работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дмитрове

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Дмитрове пожилую женщину, которая пошла за грибами и заблудилась. Инцидент произошел недалеко от деревни Горбово СНТ «Веля».

За помощью спасателей обратился местный житель. Он рассказал, что его 85-летняя мать отправилась в лес и не вернулась. При этом женщина не взяла с собой телефон.

Специалисты оперативно прибыли на место и приступили к поискам, работая на отклик. Спустя час поисков они услышали голос женщины и направились к ней. В результате пенсионерку удалось найти и передать семье. Помощь врачей ей не понадобилась.

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