Легков рассказал, почему наблюдателю на выборах нужны крепкие нервы

«В спорте за честностью игры следят судьи, а на выборах это делают наблюдатели. И это очень важная миссия. Наблюдатели — это гражданская позиция в действии. И работа эта требует крепких нервов и внимательности: надо фиксировать нарушения, если они будут, надо досидеть до подсчета последнего бюллетеня, а это иногда до глубокой ночи», — сообщил Легков.