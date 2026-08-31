Легков рассказал, почему наблюдателю на выборах нужны крепкие нервы
Александр Легков: наблюдателям на выборах нужны крепкие нервы
Фото: [Медиасток.рф]
Работа наблюдателей на выборах является ответственной задачей, которая требует внимательности и терпения. Об этом РИАМО заявил зампред комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.
«В спорте за честностью игры следят судьи, а на выборах это делают наблюдатели. И это очень важная миссия. Наблюдатели — это гражданская позиция в действии. И работа эта требует крепких нервов и внимательности: надо фиксировать нарушения, если они будут, надо досидеть до подсчета последнего бюллетеня, а это иногда до глубокой ночи», — сообщил Легков.
По его словам, в эпоху фейков наблюдатели делают процесс голосования прозрачным.
Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.
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