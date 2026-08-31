Единый день науки и технологий для школьников и родителей прошел в Подмосковье
В Подмосковье провели акцию «Единый день науки и технологий»
Фото: [Министерство образования Московской области]
Акцию «Единый день науки и технологий» провели в Подмосковье в рамках кампании «Родительский старт». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В ходе акции школьникам и их родителям рассказали о современных направлениях дополнительного образования. Детские технопарки «Кванториум» и «Изобретариум», центры цифрового образования «IT-Куб» и другие организации организовали экскурсии и презентации своих возможностей.
Посетители смогли задать представителям учреждений интересующие вопросы, ознакомиться с современным оборудованием, поучаствовать в молодежном цифровом блоке «Технопарк в соцсети».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о популярности математических классов в школах региона.