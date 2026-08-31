Гордость Черноголовки: сразу две школы — в топе лучших Подмосковья

Образование

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Черноголовка]

В Доме Правительства Московской области на форуме педагогов Подмосковья огласили результаты рейтинга ТОП-100 лучших школ региона.

Черноголовка может гордиться своими образовательными учреждениями. МБОУ «Черноголовская СОШ» заняла 22-е место. Среди частных школ лидером стала АНОО «Новая Черноголовская школа», завоевав 1-е место.

Как сообщили в администрации городского округа, в прошлом году Черноголовская школа занимала 41-е место в ТОП-500 лучших школ Подмосковья. В этом году МБОУ «Черноголовская СОШ» не только сохранила позиции, но и значительно улучшила их. Новая Черноголовская школа уже второй год подряд подтверждает звание сильнейшей среди частных образовательных учреждений региона.

В администрации поздравили руководство школ, педагогов и учеников с этими выдающимися результатами.

«За каждым таким достижением стоит колоссальный труд учителей, ежедневная работа наставников, упорство ребят и поддержка родителей. Это не просто цифры, а большая общая победа!» — отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

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