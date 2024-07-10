«Барселона» отказалась продать звезду Евро Ямаля за рекордную сумму

Этот трансфер мог бы стать рекордным в истории футбола. В 2017 году ПСЖ потратил 222 млн евро на покупку бразильца Неймара в той же «Барселоне»

Теоретически ПСЖ может выкупить Ямаля за 1 млрд евро — такая сумма отступных прописана в контракте юного футболиста.

Ямаль дебютировал в Ла Лиге в апреле 2023 года, став самым молодым игроком в истории каталонского клуба. А год спустя стал главным открытием Евро-2024. На счету юного таланта три голевые передачи и гол в полуфинальном матче против французов.

В финале Испания сыграет с победителем матча Англия — Нидерланды.