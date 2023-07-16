Baza: актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации в сосудистую невралгию

14 июля Васильева была экстренно госпитализирована в клинику с гипертонией средней тяжести. Перед этим актриса пожаловалась на сильные неустойчивость при ходьбе и головокружение.

Народная артистка России Татьяна Татьяна Васильева накануне была переведена в отделение сосудистой невралгии. Ранее она находилась в реанимационном отделении. Об этом передает Baza.

«Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — приводится в публикации.

Медиками в настоящее время оценивается состояние артистки как средней степени тяжести. Отмечается, что проведенный комплекс терапии оказал положительное влияние на самочувствие Васильевой. В то же время у нее диагностировано серьезное нарушение сосудистого кровообращения.