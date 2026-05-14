Поселок Челюскинский в Городском округе Пушкинский преображается: школа, ДК и теплоснабжение

В Челюскинской школе, расположенной в Городском округе Пушкинский, в ближайшее время приведут в порядок помещения пищеблока и актового зала. Такими планами поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан по итогам встречи с педагогическим коллективом учебного заведения и местными жителями, состоявшейся в четверг, 14 мая.

В ходе беседы, как сообщил парламентарий, были затронуты не только будущие преобразования в школе, но и события последних лет, уже изменившие облик поселка. Отдельное внимание на встрече уделили развитию инфраструктуры.

По словам Михаила Ждана, минувший год ознаменовался масштабными работами по обновлению местного Дома культуры «Импульс». В здании, напомнил он, капитальный ремонт самого строения проходил несколькими годами ранее, а теперь очередь дошла до внутреннего наполнения. Подрядчики отремонтировали кабинеты, хореографический зал, раздевалки и фойе на втором этаже. В итоге, утверждает депутат, обновленный ДК может предложить посетителям комфортные и современные условия.

Еще одна важная перемена, о которой рассказал жителям Михаил Ждан, касается системы теплоснабжения поселка. В рамках концессионного соглашения между администрацией округа и компанией «Газпром теплоэнерго МО» здесь была построена новая блочно-модульная котельная. Как пояснил депутат, объект оснастили четырьмя современными котлами. Система теплоснабжения, по его информации, функционирует теперь по закрытой схеме, а сама станция отличается компактностью и при этом значительно превосходит по мощности устаревшее советское оборудование, которое эксплуатировалось ранее.

Завершая разговор с коллективом школы и жителями, парламентарий поделился и ближайшими планами в отношении образовательного учреждения. Улучшение условий для учеников и персонала продолжится: в Челюскинской школе капитально отремонтируют помещения пищеблока, где готовят обеды, и актового зала, в котором проходят линейки и праздничные мероприятия. Сроки начала работ и названия подрядной организации пока не уточняются, однако, по заверению Михаила Ждана, вопрос уже находится в стадии проработки.