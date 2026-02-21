«Белогорье» взяло реванш за прошлые неудачи в Кемерово

В Кемерово 20 февраля состоялся матч мужской волейбольной Суперлиги: Белогорье на выезде обыграло Кузбасс со счетом 3:1 (23:25, 25:13, 25:20, 25:21). Победа позволила белгородцам удержаться в верхней части таблицы и снизить давление со стороны конкурентов, пишет " Бел.ру ".

Ход встречи

Первая партия осталась за хозяевами — 25:23. Однако далее инициатива перешла к гостям. Во втором сете «Белогорье» резко прибавило в атаке и приеме, сократив количество собственных ошибок — 25:13. В третьем и четвертом отрезках белгородцы действовали стабильнее в концовках и довели матч до победы.

Турнирное значение

Перед игрой команды занимали разные позиции: «Белогорье» — пятое место (49 очков), «Кузбасс» — 14-е (19 очков). Для гостей матч имел стратегическое значение: преследующее их «Динамо-ЛО» сохраняет шансы сместить белгородцев из первой пятерки. Для кемеровчан встреча стала возможностью продолжить серию после трех побед, последовавших за затяжной полосой из 12 поражений.

После неудачи с «Зенитом»

Поражение от Зенит 15 февраля выявило проблемы «Белогорья» в решающих розыгрышах. Капитан команды Павел Тетюхин отмечал, что команда теряет концентрацию в концовках, чем пользуются соперники. В Кемерово белгородцы сумели исправить этот компонент и сыграли более собранно в ключевые моменты.

